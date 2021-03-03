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Японский миллиардер выберет восемь человек для полета с ним к Луне на корабле SpaceX 

ТАСС и ещё 1 17 минут назад
Миллиардер выкупил все места на корабль на Луну
Фото: NASA
Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом компании SpaceX, выберет восемь человек для полета с ним к Луне. Об этом он сообщил в среду в своем Twitter.

"Я набираю команду для участия в этой миссии. Мне нужно восемь человек со всего мира. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, я со своей стороны приглашаю восьмерых", — сказал он в опубликованном видеообращении.

Бизнесмен также отметил, что все, кто полетит вместе с ним, должны отвечать двум критериям. В первую очередь они в своей заявке должны рассказать, чем они занимаются, поможет ли им полет к Луне сделать за счет своей деятельности нечто большее для общества. Второе условие — желание работать в команде и поддерживать других ее членов. Полет к Луне на корабле SpaceX должен состояться в 2023 году.
42-летний Маэдзава был выбран первым космическим туристом SpaceX в 2018 году. Он выкупил все места на корабле, который отправится к Луне.
Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он — один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes, его капитал составляет около $3 млрд
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Наука и техника , SpaceX , Forbes , Япония
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