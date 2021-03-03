Ребенок родился с новой мутацией COVID-19

В Швеции ученые впервые обнаружили мутацию коронавируса COVID-19у новорожденного ребенка.

Как сообщает РЕН ТВ, беременную женщину госпитализировали в больницу с сильными болями в животе. Женщине сделали кесарево сечение, а также взяли анализ на коронавирус. Он показал положительный результат и у матери, и у младенца. У младенца оказался новый штамм, отличный от исходного.

Женщина легко перенесла заболевание, ее выписали спустя 4 дня после родов. Ребенку же потребовалась неонатальная помощь, так как он появился на свет преждевременно. У малыша выработались антитела, и заболевание прошло без серьезных симптомов.