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У новорожденного ребенка обнаружили новую мутацию COVID-19 

Свободная пресса 25 минут назад
Ребенок родился с новой мутацией COVID-19
Фото: ТАСС
В Швеции ученые впервые обнаружили мутацию коронавируса COVID-19у новорожденного ребенка.
Как сообщает РЕН ТВ, беременную женщину госпитализировали в больницу с сильными болями в животе. Женщине сделали кесарево сечение, а также взяли анализ на коронавирус. Он показал положительный результат и у матери, и у младенца. У младенца оказался новый штамм, отличный от исходного.
Женщина легко перенесла заболевание, ее выписали спустя 4 дня после родов. Ребенку же потребовалась неонатальная помощь, так как он появился на свет преждевременно. У малыша выработались антитела, и заболевание прошло без серьезных симптомов.
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Наука и техника , Швеция
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