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Роботы начали спасать утопающих 

Ferra.ru 1 час назад
Роботы начали спасать утопающих
Фото: Ferra.ru
Немецкие инженеры создали робота, способного спасать утопающих. Его уже испытали в озере.
Разработанный инженерами робот большую часть времени находится под водой. Он всплывает к человеку, только когда нужно его спасти. По задумке учёных, на дне бассейна или озера должна находиться станция, на которой робот будет дожидаться команды на всплытие. Кроме того, над бассейном или озером нужно установить камеры, которые будут следить за людьми. Они и будут распознавать движения, соотвествующие ситуации, когда человек тонет. В случае с озером камеры могут располагаться на дроне или аэростате. Ещё можно устанавливать вместо камер на самого робота акустические датчики.
Во время испытаний робота заставили спасти манекен. Устройство обнаружило его, захватило и отвезло на берег.
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