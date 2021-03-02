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На МКС приступили к ликвидации трещины в модуле «Звезда» 

Вероника Полынина 1 час назад
На МКС приступили к ликвидации трещины в модуле «Звезда»
Фото: ТАСС
Экипаж МКС приступил к окончательной ликвидации первой трещины в модуле «Звезда», следует из переговоров космонавтов с Землей.
Первую трещину обнаружили в переходном модуле «Звезды», который является стыковочным звеном для грузовых кораблей «Прогресс». Позже были найдены еще несколько таких же повреждений.
Длина первой трещины составляет 4,5 см, через нее воздух утекает со станции. Предположительно, причиной возникновения повреждений могла стать жесткая стыковка с «Союзом-МС».
Ранее сообщалось, что космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков окончательно заделают трещину в российском модуле «Звезда» клеем из смолы североафриканских хвойный деревьев. Работы рассчитаны на пять дней. По краям трещины сделают несколько отверстий дрелью, очистят поверхность спиртовыми салфетками, покроют ее термопастой и специальным герметаллом.
Как писал «Рамблер», небольшую утечку воздуха на МКС впервые фиксировали в сентябре 2019-го (270 граммов воздуха в сутки). За последние несколько месяцев воздух начал покидать МКС в пять раз быстрее, чем раньше. В августе 2020 года темп утечки вырос до 540 граммов в сутки. В сентябре 2020 скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки. В декабре стало известно, что на МКС заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки.
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Наука и техника , Сергей Рыжиков
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