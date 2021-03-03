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Москва

TikTok заявил об удалении роликов с призывами к суициду 

Говорит Москва и ещё 3 39 минут назад
TikTok заявил об удалении роликов с призывами к суициду
Фото: ТАСС
TikTok заявил об удалении роликов с призывами к суициду. Как рассказали в компании, социальная сеть блокирует контент, нарушающий правила сообщества, а также соответствующие хештеги.

«Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия. Также мы просим пользователей и организации отправлять нам жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok», — говорится в заявлении.

По данным Роскомнадзора, 24 февраля в соцсети началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства.
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