TikTok заявил об удалении роликов с призывами к суициду. Как рассказали в компании, социальная сеть блокирует контент, нарушающий правила сообщества, а также соответствующие хештеги.

«Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия. Также мы просим пользователей и организации отправлять нам жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok», — говорится в заявлении.

По данным Роскомнадзора, 24 февраля в соцсети началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства.