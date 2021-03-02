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Youtube запустил аналог Tik Tok 

Вероника Полынина 1 час назад
Youtube запустил аналог Tik Tok
Фото: РИА Новости
Видеосервис Youtube запустил в тестовом режиме аналог Tik Tok — платформу Shorts для коротких роликов, снятых в портретном режиме.
Как сообщает РИА «Новости», новая функция будет доступна для роликов не длиннее одной минуты, а переключаться между видео можно будет свайпом вверх.
Новый формат находится в стадии бета-тестирования и уже доступен некоторым пользователям в США.
Отмечается, что с контентом коротких видео постепенно сталкиваются и российские пользователи видеохостинга. Подобный контент отдельно выделяется в Youtube последние месяцы и получает дополнительный охват.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в мессенджере WhatsApp появилась функция немых видео. Пользователи теперь могут удалить раздражающий звук, когда делятся видеозаписями в чатах. Чтобы сделать отправляемое видео беззвучным, надо нажать значок с перечеркнутым динамиком. Эта возможность доступна только тем, кто загрузил последнюю версию приложения.
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