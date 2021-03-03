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Предсказан дефицит смартфонов 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
В Китае предсказали дефицит смартфонов
Фото: globallookpress.com
В Китае обратили внимание на предпосылки дефицита смартфонов. Об этом сообщает местное издание ITHome.
О сильной нехватке микрочипов заявил руководитель Xiaomi Лу Вейбин (Lu Weibing). По его словам, необходимых для создания смартфонов процессоров нет в наличии, что тормозит производство гаджетов. Неназванный представитель Realme, с которым связались журналисты, подтвердил проблемы с компонентами для телефонов. Источник в компании заметил, что запасы основных микросхем Qualcomm почти закончились.
Согласно сообщениям связанных с производственной цепочкой смартфонов инсайдеров, в некоторых случаях задержки с поставками микропроцессоров Qualcomm достигают 30 недель. В ряде случаев поставки аудиочипов CSR Bluetooth задерживаются на срок до 33 недель. В этой связи эксперты предсказывают дефицит смартфонов на рынке.
Аналитики из Тайваня заметили, что дефицит компонентов может продлиться до конца 2021 года и затронуть следующий. Нехватке процессоров способствует наращивание производства и постепенный выход на допандемийные темпы. Ведущие китайские компании — Huawei, Oppo, vivo и OnePlus — увеличивают количество смартфонов в своей линейке.
При этом аналитики считают, что дефицит может затронуть не всех производителей телефонов или не все модели девайсов. Однако глобальные поставки устройства все равно сократятся до конца года.
В начале февраля аналитики Bloomberg предсказали новый дефицит на рынке консолей нового поколения. Нехватка компонентов для выпуска приставок связана с тем, что производящие их компании не успевают выполнить заказы клиентов в полном объеме.
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Комментарии
Наука и техника , Qualcomm , Bloomberg , Китай , Тайвань , Шанхай
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