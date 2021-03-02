В Турции обнаружили древний саркофаг

На северо-западе Турции муниципальные служащие при проведении земляных работ неожиданно наткнулись на древний саркофаг, который незамедлительно был изъят сотрудниками местной жандармерии.

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в районе Сейитгази, на территории северо-западной провинции Эскишехир . В древности здесь располагался очень богатый город. Вероятно, поэтому саркофаги в этом районе находили и ранее.

Вновь обнаруженный гроб, по всей видимости, тоже принадлежал человеку из состоятельной и влиятельной семьи. На это указывает, в частности, материал — саркофаг изготовлен из мрамора.

Исследователи обращают внимание на его размеры, свидетельствующие о том, что он мог принадлежать ребенку. Его длина составляет 1,5 метра, а ширина — 33 сантиметра. Возраст артефакта пока не определен, хотя видно, что он является древним.

На место находки оперативно прибыли сотрудники районной жандармерии. Они забрали саркофаг с собой, объявив его ценным историческим артефактом. Затем реликвия была передана сотрудникам музея Эскишехира для дальнейшего анализа.

К слову, это уже второе захватывающее археологическое открытие, сделанное в районе Сейитгази за последнее время. Ранее именно здесь археологи обнаружили палитру для красок, возраст которой составляет около 5000 лет. Ее анализ еще продолжается, но уже сейчас ученые считают, что эта палитра может оказаться древнейшей в своем роде. Видимо, она использовалась для росписи посуды жителями древнего поселения Кюллюоба, которое было раскопано в прошлом году.

Добавим, что археологические раскопки на территории города Эскишехира стартовали в 1996 году. С тех пор здесь было обнаружено 15 древних захоронений, в том числе два саркофага возрастом 3000 и 5000 лет.

Несомненно, Эскишехир хранит еще много исторических тайн. Достаточно сказать, что здесь располагался один из крупнейших городов древней Фригии, цивилизации, которая процветала в 800 годы до нашей эры и доминировала в центральной Анатолии на обширной территории от Средиземного моря на юге до Черного моря на севере.