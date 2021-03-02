Найдены останки древнейших приматов 

США команда исследователей проанализировала несколько окаменелостей вида Purgatorius mckeeveri — старейшего рода в подотряде самых ранних известных приматов Plesiadapiforms и пришла к выводу, что это самые ранние известные ископаемые, которые свидетельствуют о существовании приматов. Находка отодвигает время существования последнего общего предка всех приматов намного дальше в прошлое, чем считали до сих пор.

Описанные образцы играют центральную роль в понимании предков приматов и рисуют картину того, как жизнь на суше восстановилась после мел-палеогенового массового вымирания 66 миллионов лет назад, которое уничтожило всех динозавров, кроме летающих, и привело к появлению млекопитающих. Об этом сообщается на сайте университета Вашингтона. Само исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

В частности, ученые изучали окаменелые зубы нескольких видов вымершего рода Purgatorius. Среди них были и окаменелости ранее неизвестного вида Purgatorius mckeeveri. Образцы были найдены в районе Хелл-Крик на севере-востоке Монтаны. Возраст окаменелостей, которые в настоящее время являются частью коллекций Музея палеонтологии Калифорнийского университета, оценивается в 65,9 миллиона лет. Основываясь на возрасте окаменелостей, ученые считают, что предок всех приматов появился в конце мелового периода и жил рядом с крупными динозаврами.

Описанные приматы были мелкотелыми и питались насекомыми и фруктами.