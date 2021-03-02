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Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы 

Российская Газета и ещё 1 51 минуту назад
Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы
Фото: iStock
В будущем атмосфера Земли потеряет весь кислород, а жизнь на планете вернется к анаэробной форме существования. К такому выводу пришли ученые, смоделировавшие эволюцию атмосферы с учетом различных факторов.
Публикация Казуми Озаки из японского университета Тохоку и Кристофера Рейнхарда из Технологического института Джорджии размещена в журнале Nature Geoscience. Они пришли к выводу, что в нынешнем состоянии атмосфера Земли способна продержаться чуть больше миллиарда лет. После этого за несколько тысячелетий она растеряет весь свободный кислород. Связано это, прежде всего, с активностью Солнца.
Под воздействием солнечных лучей начинают распадаться молекулы углекислого газа. Со временем его количества будет недостаточно для процесса фотосинтеза и поступления кислорода в атмосферу нашей планеты. Параллельно будет расти процент метана и достигнет концентрации, в 10 тысяч раз превышающей нынешнюю.
В результате быстрых изменений биосфера не сможет приспособиться к новым условиям жизни и попросту исчезнет. На смену ей придут древнейшие анаэробные организмы, а наземная и подводная флора и фауна перестанет существовать.
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