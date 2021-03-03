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Ученые выявили первый космический ураган в атмосфере Земли 

Ferra.ru и ещё 4 39 минут назад
На Земле впервые выявили гигантский плазменный ураган
Фото: Ferra.ru
Ученые Университета Рединга обнаружили первый космический ураган в верхних слоях атмосферы Земли. Что интересно, запечатлен он был еще несколько лет назад, однако только сейчас специалисты смогли его заметить.
Первый космических ураган был обнаружен на фотографиях, запечатленных с помощью спутников еще в 2016 году. И только сейчас, в рамках ретроспективного анализа, осуществляемого учеными Университета Рединга, на явление обратили внимание. Отмечается, что ураганы были зафиксированы и в нижних слоях атмосферы Марса, Юпитера и Сатурна. В атмосфере Солнца, в свою очередь, зафиксировали большие солнечные торнадо.
Известно, что обнаруженный космический ураган вращался против часовой стрелки, а также имел ряд спиралевидных рукавов. Его продолжительность достигла практически восьми часов.
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Наука и техника , Ураган , Великобритания
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