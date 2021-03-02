В Instagram появилась новая функция 

В Instagram появилась функция Live Rooms, позволяющая вести прямой эфир с участием до четырех человек. Об этом сообщается в блоге компании.

До сих пор, как сообщал «Рамблер», в трансляции в Instagram могли одновременно принимать участие не более двух человек. Вчера руководство социальной сети сообщило об удвоении максимального числа участников прямого эфира. Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно свайпнуть влево, выбрать опцию «Живая камера», добавить заголовок, коснуться значка «Комнаты» и добавить гостей.

В компании выразили надежду на то, что новая функция даст пользователям больше творческих возможностей, а также возможность увеличить охват за счет того, что подписчики гостей будут получать уведомления об эфире.