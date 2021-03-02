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Речь неандертальцев оказалась похожа на человеческую 

Мир24 и ещё 1 42 минуты назад
Речь неандертальцев оказалась похожа на человеческую
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неандертальцы были способны понимать и воспроизводить человеческую речь, заявили ученые. Исследование было проведено международной группой специалистов под руководством профессора Университета Алькала в Испании Мерседес Конде-Вальверде, сообщает Nature Ecology and Evolution.
Эволюция языка — одно из важнейших направлений в антропологии. Долгое время оставалось неизвестным, обладал ли сложной речью еще кто-нибудь из представителей рода Homo (в том числе неандертальцы).
Последнее исследование показало, как неандертальцы слышали окружающий мир. Это помогло ученым сделать некоторые выводы о способе их общения.
При помощи компьютерной томографии авторы создали трехмерные модели ушных структур Homo sapiens, неандертальцев и их предков. Затем данные загрузили в программу, позволяющую оценить слуховые способности в рамках 5 кГц (этот диапазон охватывает большую часть звуков человеческой речи).
Исследование показало, что неандертальцы слышали лучше своих предков в диапазоне 4-5 кГц. Кроме того, они демонстрировали повышенную чувствительность на частотах 3,5-5 кГц (на ней произносят согласные звуки). Ученые также пришли к выводу, что неандертальцы могли использовать большее количество легко различимых акустических сигналов при общении. Это повышает эффективность коммуникации, способность донести четкое сообщение в кратчайшие сроки.

«Наличие сходных слуховых способностей свидетельствует о том, что неандертальцы обладали коммуникационной системой, которая была столь же сложной и эффективной, как и современная человеческая речь», — отметили авторы научной работы.

Ученые также предположили, что неандертальская речь содержала большое количество согласных. Эта особенность позволяет сделать устное сообщение более информативным и отличает человеческую речь от вокализаций приматов.
Ранее сообщалось, что в США вырастили мини-мозги неандертальца. Они оказались отличными от человеческих.
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