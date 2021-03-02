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Apple сохранит устаревший разъём в новых смартфонах 

Ferra.ru и ещё 1 5 часов назад
Apple сохранит устаревший разъём в новых смартфонах
Фото: Ferra.ru
Никакого USB-C на iPhone, увы и ах Последние несколько лет по сети ходили разговоры о возможном переходе Apple с порта Lightning на USB-C в новых iPhone. Но сейчас появились крайне достоверные слухи, согласно которым этого всё же не случится.
Их источником стал популярный интернет-аналитик Минг-Чи Куо, который неоднократно предсказывал поведение яблочной компании в будущем. На этот раз он сообщил, что у Apple нет планов переходить на USB-C в iPhone, а также она не намерена интегрировать сканер отпечатка пальцев Touch ID в кнопку включения, пишет The Verge.
Господин Куо отмечает, что одной из причин такого решения может стать вера компании в слабую защищённость от воды стандарта USB-C в сравнении с Lightning. Именно поэтому она будет и дальше использовать этот тип разъёма в своих смартфонах.
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Наука и техника , Apple
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