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SpaceX снова отложила запуск ракеты с партией спутников Starlink 

Российская Газета и ещё 2 34 минуты назад
SpaceX снова отложила запуск ракеты с партией спутников Starlink
Фото: ТАСС
Американская компания SpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. За последние две суток запуск переносится уже дважды.
Такое решение было принято из-за плохих погодных условий, а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок. Теперь запуск спутников Starlink намечен на 19.53 второго марта, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании в Twitter.
Напомним, накануне запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменен за одну минуту и 24 секунды до запланированного старта.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 11 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивается в десять миллиардов долларов.
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Наука и техника , В мире , SpaceX , РИА Новости
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