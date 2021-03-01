Роскомнадзор захотел оштрафовать Twitter на 4 млн рублей

Роскомнадзор захотел оштрафовать Twitter: ведомство направит в суд протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной информации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

Если после уведомления интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, уточнили в Роскомнадзоре. При этом в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается «до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании».

Ранее член Общественной палаты (ОП) России Артем Кирьянов назвал Twitter злостным нарушителем российского законодательства и добавил , что на настоящий момент Россия в сумме может оштрафовать компанию на 13,5 миллиарда рублей.