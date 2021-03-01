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Москва

Роскомнадзор захотел оштрафовать Twitter на четыре миллиона рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Роскомнадзор захотел оштрафовать Twitter на 4 млн рублей
Фото: Reuters
Роскомнадзор захотел оштрафовать Twitter: ведомство направит в суд протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной информации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

Если после уведомления интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, уточнили в Роскомнадзоре. При этом в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается «до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании».
Ранее член Общественной палаты (ОП) России Артем Кирьянов назвал Twitter злостным нарушителем российского законодательства и добавил, что на настоящий момент Россия в сумме может оштрафовать компанию на 13,5 миллиарда рублей.
Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. В ведомстве отмечали, что соцсеть можно назвать антилидером в распространении запрещенной информации: с 2017 года компания не удалила 2862 материала с подобным контентом. Так, Роскомнадзор насчитал 2336 публикаций про способы совершения самоубийств или призывы к ним, 352 материала с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также 174 материала про способы изготовления и использования наркотических средств.
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Наука и техника , Артем Кирьянов , Роскомнадзор
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