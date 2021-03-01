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Москва

РФФИ отменил свой самый масштабный конкурс научных проектов 

Индикатор 1 час назад
РФФИ отменил самый масштабный конкурс научных проектов
Фото: Индикатор
Пресс-служба Российского фонда фундаментальных исследований сообщила, что конкурс проектов фундаментальных научных исследований отменен.

«В соответствии с решением правительства РФ от 12 февраля 2021 года, конкурс проектов фундаментальных научных исследований ("а") отменен. На основании этого решения дальнейший прием заявок на конкурс прекращен. Поступившие заявки останутся без рассмотрения», — отмечается в сообщении пресс-службы фонда.

Конкурс «а» традиционно был самым массовым и значимым среди всех конкурсов РФФИ. Его задачей была поддержка фундаментальных научных исследований. Победители должны были получить гранты в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Прием заявок начался 25 ноября 2020 года и должен был продолжаться до 31 марта 2021 года.
Ранее было объявлено о присоединении РФФИ к Российскому научному фонду (РНФ). Однако, как ранее заявляли в Минобрнауки, объединение не должно было повлиять на финансирование науки, а главные программы останутся в прежнем виде.
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Наука и техника , Правительство РФ , Минобрнауки
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