РФФИ отменил самый масштабный конкурс научных проектов

Пресс-служба Российского фонда фундаментальных исследований сообщила, что конкурс проектов фундаментальных научных исследований отменен.

«В соответствии с решением правительства РФ от 12 февраля 2021 года, конкурс проектов фундаментальных научных исследований ("а") отменен. На основании этого решения дальнейший прием заявок на конкурс прекращен. Поступившие заявки останутся без рассмотрения», — отмечается в сообщении пресс-службы фонда.

Конкурс «а» традиционно был самым массовым и значимым среди всех конкурсов РФФИ. Его задачей была поддержка фундаментальных научных исследований. Победители должны были получить гранты в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Прием заявок начался 25 ноября 2020 года и должен был продолжаться до 31 марта 2021 года.