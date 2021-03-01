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На острове Лесбос найдены мраморные руины древнего дворца 

Российская Газета 24 минуты назад
На острове Лесбос найдены руины древнего дворца
Фото: Greek Ministry of Culture and Tourism
Греческие археологи при проведении раскопок в древнем дворцовом комплексе Митилини на острове Лесбос обнаружили остатки мраморных ворот, которые вели внутрь дворца.
Краткий отчет об открытии на своем сайте опубликовало Министерство культуры и туризма Греции. Речь идет о дворце, который был построен в византийский период. На сегодня это главный исторический памятник города Митилини.
Находка была сделана в ходе реставрационных работ, которые ведутся в районе Като Кастро. Местные власти планируют приспособить средневековые укрепления к современному использованию, чтобы привлечь туристов. В частности, предполагается создание велосипедной дорожки.
Маршрут будет пролегать и мимо самой древней бани, найденной на острове Лесбос. Теперь список культурных реликвий пополнился еще одним примечательным объектом. Кстати, к нему примыкает западная стена упомянутой бани.
Именно рядом с ней была обнаружена часть прочной крепостной стены, а также мраморные входные ворота. По оценкам ученых, оба найденных объекта датируются ранневизантийским периодом. Установлено, что высота ворот составляла 3,2 метра, а ширина — 2,05 метра. Длина коридора, который вел во дворец, составляла ровно два метра.
Археологи уже выяснили, что для строительства дворцовых ворот было использовано девять плит, изготовленных из местного материала — серо-белого мрамора. Они были скреплены между собой известковым раствором.
Сохранившиеся полости в стенах указывают на наличие в древности мощных деревянных ворот. Фасад обнаруженного объекта был украшен простыми барельефами. Вероятно, ворота и баня были построены примерно в одно и то же время. Внутри ворот была обнаружена часть конструкции, черновой стены, которая служила для поддержки пола главного, теплого помещения банного комплекса.
Отметим, что ворота были скрыты от глаз слоем, наполненным золой и следами горения. Возможно, дворец был уничтожен крупным пожаром. При проведении раскопок исследователи нашли в слоях над воротами простую неокрашенную посуду и раскрашенную керамику византийского периода. Кроме того, у самых ворот были обнаружены бронзовые монеты, фолли, датированные VI-VII веками нашей эры.
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Наука и техника , Минкультуры
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