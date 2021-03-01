Долгожданный флагман Xiaomi Mi Mix 4 получит версию с гибким дисплеем 

Популярный интернет-инсайдер Росс Янг поделился свежей информацией о долгожданном Xiaomi Mi Mix 4. Так, судя по его словам, смартфон получит Pro-версию, которую оснастят гибким дисплеем — впервые в истории бренда.

Причём называться устройство будет Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max — достаточно заковыристо, стоит отметить. Как пишет Gizmochina, поставщиком дисплеем для аппарат выступит China Star. Таким образом, как минимум в этом девайсе китайский бренд не станет использовать ожидавшиеся ранее экраны Samsung Display.

Xiaomi

Напомним, что прошлые инсайды сообщали о том, что в основу новинки ляжет флагманский процессор Snapdragon 888. Также устройству приписывали 6,38-дюймовый экран в сложенном состоянии. Что интересно, судя по описанию, как минимум в таком положении аппарат будет сильно напоминать уже представленный в 2019 году Xiaomi Mi Mix Alpha.