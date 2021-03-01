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Москва

Космонавты заклеят трещину на МКС клеем из североафриканской хвои 

Говорит Москва 1 час назад
Трещину на МКС заклеят клеем из североафриканской хвои
Фото: РИА Новости
Его добывают из смолы дерева сандарака.
Как следует из переговоров космонавтов с Землёй, которые транслировало NASA, для заделывания щели в российском сегменте станции Сергей Рыжиков будет использовать шпатели, герметики, шлифовальную шкурку, кусочки поролона, спиртовые салфетки, изоленту и металлические накладки. Ему будет помогать Сергей Кудь-Сверчков. Уточняется, что в работах также задействуют дрель и пылесос.
В октябре прошлого года экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 см в промежуточной камере модуля «Звезда» и заклеил её. На этой неделе космонавты планируют окончательно заделать отверстие.
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Наука и техника , Сергей Рыжиков , NASA
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