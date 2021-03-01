Трещину на МКС заклеят клеем из североафриканской хвои

Его добывают из смолы дерева сандарака.

Как следует из переговоров космонавтов с Землёй, которые транслировало NASA , для заделывания щели в российском сегменте станции Сергей Рыжиков будет использовать шпатели, герметики, шлифовальную шкурку, кусочки поролона, спиртовые салфетки, изоленту и металлические накладки. Ему будет помогать Сергей Кудь-Сверчков. Уточняется, что в работах также задействуют дрель и пылесос.

В октябре прошлого года экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 см в промежуточной камере модуля «Звезда» и заклеил её. На этой неделе космонавты планируют окончательно заделать отверстие.