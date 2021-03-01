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Москва

Найдена необычная замена пропеллерам для аэротакси 

Ferra.ru 27 минут назад
Линзообразные роторы заменят пропеллеры для аэротакси
Фото: Ferra.ru
Французская компания Conseil & Technique придумала замену традиционным пропеллерам перспективных аэротакси. Это линзообразные роторы. Они должны быть более эффективными.
Поскольку аэротакси в перспективе будут перевозить пассажиров в городе, они должны быть малошумными. Поэтому разработчики пытаются создать эффективные и тихие воздушные винты.
Французские специалисты рассказали, что в традиционных воздушных лопастных винтах 70% подъёмной силы создаётся внешней частью лопастей. А на значительную внутреннюю часть приходится лишь 30%. Разработчики предложили заменить 70% внутреннего диаметра воздушного винта линзообразным диском, а оставшуюся часть сделать в виде коротких лопастей. Это должно обеспечить 30-% компенсацию потери в подъёмной силе в горизонтальном полёте. Подсчитано, что линзообразные роторы будут эффективны при скорости полёта 19-местного аэротакси от 200 километров в час.
Кроме того, испытания показали, что линзообразный ротор намного тише.
Ещё французы разработали эскизный проект 19-местного городского аэротакси с новыми роторами.
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