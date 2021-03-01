Международная группа учёных провела моделирование и увидела, что из-за людей исчезновение мамонтов ускорилось на четыре тысячи лет. То есть, если бы не древние охотники, мамонты могли дожить до наших дней.

Кратко о работе пишет Naked Science. Стоит отметить, что пока научная статья опубликована только на портале препринтов bioRxiv, то есть ещё не прошла рецензирование.

Учёные считали, что вымирание мамонтов было обусловлено несколькими факторами, в том числе изменением климата. Исследователи думают, что последний мамонт исчез около четырёх тысяч лет назад.

Группа учёных решила создать симуляцию, которая отражает популяцию мамонтов, живших в период между 21 и 4 тысячами лет назад. Исследователи использовали в симуляции и климатические данные, и информацию о древних охотниках. Всего учёные провели моделирование более 90 тысяч раз. Самым вероятным сценарием оказался тот, в котором мамонты из-за потепления ушли на север, а там их добили люди. Если бы не нашли предки, большинство мамонтов могли бы прожить на четыре тысячи лет дольше.