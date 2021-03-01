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Билл Гейтс сравнил iOS и Android 

Lenta.ru 1 час назад
Билл Гейтс сравнил iOS и Android
Фото: Reuters
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал лучшую, по его мнению, мобильную операционную систему. Об этом сообщает издание GeekWire.
24 февраля миллиардер участвовал в прямом эфире в приложении Clubhouse, куда его пригласил журналист Эндрю Росс Соркин (Andrew Ross Sorkin). В частности, спикеры обсудили новое приложение, заметив, что на данный момент Clubhouse доступен только на iPhone. На вопрос о том, пользуется ли Гейтс смартфонами Apple на постоянной основе, предприниматель ответил отрицательно.
Билл Гейтс также сравнил iOS и Android, отметив, что предпочитает устройства на базе последней операционной системы.

«Некоторые производители Android-смартфонов предварительно устанавливают ПО от Microsoft, и это облегчает мою жизнь», — заявил основатель IT-корпорации.

Предприниматель также отметил, что приложения от Microsoft более плавно взаимодействует с ОС от Google.
Спикер подчеркнул, что уже привык к телефонам на Android.

«У многих моих друзей есть iPhone», — признался Гейтс, заметив, что вопрос выбора лучшей ОС остается дискуссионным.

Позже к диалогу между Соркиным и Гейтсом присоединился сооснователь Clubhouse Пол Дэвисон (Paul Davison). Он рассказал, что в будущем под приложение выйдет версия на Android, над которой сейчас ведется активная работа.
Также в рамках Clubhouse-сессии Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоина. Он рассказал, что волатильность цифровой валюты слишком велика, поэтому есть риск потерять серьезные средства при ее покупке. «Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными», — пошутил Билл Гейтс.
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Комментарии
Наука и техника , Билл Гейтс , Microsoft , Google
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