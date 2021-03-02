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Раскрыт новый облик российской ракеты для полётов на Луну 

News.ru и ещё 4 33 минуты назад
Раскрыт новый облик российской ракеты для полётов на Луну
Фото: Roscosmos/Global Look Press
Новая ракета-носитель сверхтяжёлого класса, использующая в качестве топлива метан, будет создаваться по пакетной схеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Шесть боковых блоков вокруг центрального — все с двигателем РД-182, и верхней ступенью на базе РД-0169, — рассказал собеседник агентства.

Ранее разработку двигателя РД-182 для российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» презентовал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Видео презентации опубликовано на канале «Роскосмос ТВ» на YouTube.
По словам источника РИА Новости, в ракете среднего класса «Амур-СПГ» предполагается использовать многоразовый двигатель РД-0169, тяга которого составляет 100 тонн, а в сверхтяжёлой ракете предполагается ставить более грузоподъёмный многоразовый двигатель РД-182 с тягой 250 тонн.
Собеседник агентства отметил, что переход на метановое топливо с керосин-кислорода является личной инициативой главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Игорь Арбузов , Роскосмос , НПО "Энергомаш" , Китай , Пекин
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