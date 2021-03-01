Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Китай готовит сверхтяжёлую ракету для полёта на Луну в 2030 году 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Китай разработает сверхтяжёлую ракету для полёта на Луну
Фото: instagram.com/cnsa_china
Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.
Аппарат сможет перевозить до 100 тонн груза, что в четыре раза больше, чем самая мощная на данный момент ракета «Чанчжэн-5». Издание Global Times ссылается на бывшего главу CNSA Луань Эньцзе. Он заявил, что согласно национальной лунной программе, необходимо разработать гораздо более мощные технологии для запуска космических кораблей. Прорабатываются вопросы по разработке тяжёлой ракеты-носителя в течение 14-й пятилетки с 2021 по 2025 год.
Журналисты утверждают, что проект может быть официально запущен в ближайшие два года. В китайской академии технологий ракет-носителей никак не прокомментировали эту информацию.
Китай активно занимается развитием космической программы. Разрабатываются различные спутники и технологии для освоения Луны. Планируется создать проект по изучению астероидов и Марса. В текущем году у Пекина запланировано осуществление 40 запусков, что станет новым национальным рекордом.
Как писал NEWS.ru, Турция ведёт разработку гибридной ракеты, которую планируется задействовать для полёта на Луну. Об этом заявил турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк. Анкара рассчитывает запустить ракету к Луне в 2023 году. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что посадка на спутник Земли должна быть приурочена к 100-летию со дня образования республики.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
News.ru: последние новости
Учёные назвали плюсы потери обоняния при коронавирусе Учёные назвали плюсы потери обоняния при коронавирусе Онищенко рассказал, как россиянам спастись от магнитных бурь Онищенко рассказал, как россиянам спастись от магнитных бурь «Спутник V» в прессе Швейцарии назвали хитом «Спутник V» в прессе Швейцарии назвали хитом
Комментарии
Наука и техника , Реджеп Эрдоган , Мустафа Варанк , Китай , Пекин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
03:03
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
Происшествия Криминал
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение