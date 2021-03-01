Китай разработает сверхтяжёлую ракету для полёта на Луну

Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.

Аппарат сможет перевозить до 100 тонн груза, что в четыре раза больше, чем самая мощная на данный момент ракета «Чанчжэн-5». Издание Global Times ссылается на бывшего главу CNSA Луань Эньцзе. Он заявил, что согласно национальной лунной программе, необходимо разработать гораздо более мощные технологии для запуска космических кораблей. Прорабатываются вопросы по разработке тяжёлой ракеты-носителя в течение 14-й пятилетки с 2021 по 2025 год.

Журналисты утверждают, что проект может быть официально запущен в ближайшие два года. В китайской академии технологий ракет-носителей никак не прокомментировали эту информацию.

Китай активно занимается развитием космической программы. Разрабатываются различные спутники и технологии для освоения Луны. Планируется создать проект по изучению астероидов и Марса. В текущем году у Пекина запланировано осуществление 40 запусков, что станет новым национальным рекордом.