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На Багамах нашли титановый шар с надписями на русском 

Lenta.ru 1 час назад
На Багамах нашли титановый шар с надписями на русском
Фото: Reuters
Туристка из Великобритании Манон Кларк (Manon Clarke) нашла на Багамских островах титановый шар с выгравированными надписями на русском языке. Об этом сообщает The Independent.
По словам британки, шар лежал в песке на одном из пляжей острова Харбор. Из текста на нем можно узнать, что объект имеет диапазон рабочих температур от минус 170 градусов Цельсия до минус 196 градусов Цельсия, его объем — 43 литра, вес — 41 килограмм. Шар был изготовлен в 2018 году.
Эксперты по космосу, изучив объект, пришли к выводу, что это бак высокого давления — часть разгонного блока, средства выведения космического аппарата на орбиту. Как он оказался на пляже, неизвестно. По словам астронавта Марка Морабито (Mark Morabito), он на 99 процентов уверен, что титановый шар является «резервуаром с гидразином какой-то ракеты», используемой для запуска спутников.
Ученый Мартин Арчер (Martin Archer) в свою очередь напомнил, что большинство спутников или их составных частей, которые рано или поздно должны вернуться на Землю, падают в океан.

«При контролируемых обстоятельствах операторы обычно стремятся к их снятию с орбиты и уничтожению на "кладбище космических кораблей" в необитаемой части южного Тихого океана, с центром в Точке Немо, самой дальней точке от суши на Земле. Но, конечно, не все спутники входят в атмосферу в таких контролируемых условиях», — добавил он.

Также Арчер допустил, что бак мог быть запасной частью спутника, случайно попавшей в океан.
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Наука и техника , Багамы , Великобритания
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