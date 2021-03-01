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Мужчина пошел гулять в парк и нашел древнеримскую монету 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Мужчина нашел в парке древнеримскую монету
Фото: СЕМ News
Кладоискатель из канадского города Ванкувер, провинция Британская Колумбия, нашел старинную римскую монету. Об этом сообщает сайт телеканала CTV News.
Крис Монк (Сhris Monk) гулял с металлоискателем рядом с парком Пасифик Спирит Риджинал. Прибор уловил что-то под травой и начал пищать.
На глубине 15 сантиметров он нашел старинную монету. Мужчина положил находку в карман и принес домой.
Оказавшись дома, он очистил монету и опубликовал ее фотографии в онлайн-сообществах кладоискателей. Участники групп сообщили, что он нашел древнеримскую монету.

«Эта монета досредневекового периода. Когда задумываешься, какой путь она преодолела, чтобы оказаться в моей ладони, понимаешь, насколько это невероятно», — сказал Монк.

По его словам, монета достаточно хорошо сохранилась, чтобы идентифицировать ее.
Эксперт Пол Андерсон (Paul Anderson) из ванкуверского клуба любителей древних монет подтвердил, что находка Монка датируется 140-144 годами нашей эры и относится ко временам правления римского императора Антонина Пия.

«Это была самая распространенная бронзовая монета во II веке. Она стоила 1/4 серебряного денария. Серебряный денарий получали за день работы легионеры или торговцы», — сообщил Андерсон.

Монк планирует подтвердить продолжить поиски в том месте, где обнаружил монету. «Теперь, когда я нашел монету возрастом 1,9 тысячи лет, не думаю, что смогу побить этот рекорд», — сказал он.
Ранее сообщалось, что на британском острове Мэн женщина, увлекающаяся кладоискательством, нашла сокровища викингов. Ей удалось откопать золотой браслет, крупную брошь из серебра, серебряный нарукавник и другие украшения.
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Наука и техника , Пол Андерсон , Алтайский Край , Барнаул , Ванкувер , США
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