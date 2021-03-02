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Внутри человека обнаружили тысячи неизвестных вирусов 

Мир24 и ещё 1 18 минут назад
Внутри человека нашли тысячи неизвестных вирусов
Фото: МТРК «МИР» / Грекова Марина
Ученые обновили каталог вирусов Gut Phage Database. В него попали бактерии, которые были обнаружены в кишечнике человека. Об этом сообщает Science Alert.
Исследователи идентифицировали более 140 тысяч вирусов, многие из них ранее не изучались. Чтобы выделить вирусы, ученые проанализировали более 28 тысяч метагеномов жителей 28 стран, полученных при изучении кишечного микробиома.
Часть бактерий относится к семейству Gubaphage, это вторая по распространенности в человеческом кишечнике группа после crAssphage.
Ранее австралийские ученые восстановили тысячелетнюю историю эпидемий. Исследование показало, как менялось распространение проказы, туберкулеза и сифилиса на протяжении последних семи тысяч лет.
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