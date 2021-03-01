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Умеренная магнитная буря началась на Земле в понедельник, 1 марта, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря", — указано на сайте.

Отмечается, что буря относится к уровню G2, второму из пяти существующих. Считается, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

При этом более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.