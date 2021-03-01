На Земле началась магнитная буря 

Магнитная буря среднего уровня G2 началась на Земле в понедельник утром, сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", — говорится в сообщении на сайте.

Буря произошла на следующий день после слабой вспышки класса С на Солнце.

При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10%.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.