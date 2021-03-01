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На Земле началась магнитная буря 

РИА Новости 18 минут назад
На Земле началась магнитная буря
Фото: РИА Новости
Магнитная буря среднего уровня G2 началась на Земле в понедельник утром, сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", — говорится в сообщении на сайте.

Буря произошла на следующий день после слабой вспышки класса С на Солнце.
Магнитные бури: правда и мифы
При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10%.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
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Наука и техника , РАН
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