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Видео главных фактов о Марсе 

Вадим Дроздов 45 минут назад
В видео собраны интересные факты о Марсе.
Диаметр Марса равен 6800 км. Он меньше Венеры и Земли, но больше Меркурия. Сила тяжести на поверхности Красной планеты составляет 37% от земной. Продолжительность средних солнечных суток на Марсе (называемых солами) составляет 24 часа 39 минут 35 секунд. Это всего на 2,7% длиннее земных суток. Марсианский год состоит из 668,6 солов. Температура на Марсе колеблется от −153°C на полюсах зимой до +25°C на экваторе летом, в умеренных широтах — от −50°C зимней ночью до 0°C летним днем. Средняя температура Красной планеты составляет −55°C.
Наука и техника , Видео
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