В небе над Великобританией заметили метеор 

Жители нескольких городов Великобритании заметили метеор в ночь на понедельник, 1 марта. Видео произошедшего из соцсетей опубликованы в Telegram -канале РИА Новости.

На кадрах виден трек космического объекта в небе, который появился во время сгорании тела в атмосфере. Отмечается, что явление видели в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.

В январе на видео попало разрушение метеорита, которое произошло в атмосфере Земли над Камчаткой. Загоревшийся в небе яркий объект пролетел сквозь облака, вспыхнул и тут же затух, не долетев до земли.