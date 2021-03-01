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В небе над Великобританией заметили метеор 

Lenta.ru 1 час назад
В небе над Великобританией заметили метеор
Фото: Telegram
Жители нескольких городов Великобритании заметили метеор в ночь на понедельник, 1 марта. Видео произошедшего из соцсетей опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.
На кадрах виден трек космического объекта в небе, который появился во время сгорании тела в атмосфере. Отмечается, что явление видели в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.
В январе на видео попало разрушение метеорита, которое произошло в атмосфере Земли над Камчаткой. Загоревшийся в небе яркий объект пролетел сквозь облака, вспыхнул и тут же затух, не долетев до земли.
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Наука и техника , Наука , РИА Новости , Бристоль , Лондон , Великобритания
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