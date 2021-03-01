Ученые заявили о пользе потери обоняния при коронавирусе

Учёные нашли неожиданную пользу в потере куса и обоняния при коронавирусе. Оказывается, у таких людей антитела вырабатываются дольше и активнее.

У пациентов с вышеназванными симптомами «антительный» ответ может длиться не менее полугода, у бессимптомников он снижается, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv.

Точно так же снижение ответа антител у бессимптомных лиц было показано в исследовании с меньшим количеством людей (n = 37), — приводит издание материалы исследования.

Такой положительный эффект может быть связан с сохранением вируса в обонятельной луковице, предполагают исследователи. Вирус, сохраняясь в обонятельной луковице, поддерживает и усиливает иммунитет.

Другое исследование показало, что порядка 30% людей, переболевших коронавирусом в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления страдают от ряда симптомов. Об этом говорится в результатах исследования Университета Вашингтона.