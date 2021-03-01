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Москва

Учёные назвали плюсы потери обоняния при коронавирусе 

News.ru 41 минуту назад
Ученые заявили о пользе потери обоняния при коронавирусе
Фото: globallookpress.com
Учёные нашли неожиданную пользу в потере куса и обоняния при коронавирусе. Оказывается, у таких людей антитела вырабатываются дольше и активнее.
У пациентов с вышеназванными симптомами «антительный» ответ может длиться не менее полугода, у бессимптомников он снижается, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv.
Точно так же снижение ответа антител у бессимптомных лиц было показано в исследовании с меньшим количеством людей (n = 37), — приводит издание материалы исследования.
Такой положительный эффект может быть связан с сохранением вируса в обонятельной луковице, предполагают исследователи. Вирус, сохраняясь в обонятельной луковице, поддерживает и усиливает иммунитет.
Другое исследование показало, что порядка 30% людей, переболевших коронавирусом в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления страдают от ряда симптомов. Об этом говорится в результатах исследования Университета Вашингтона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что восстановить обоняние и вкус после перенесённого коронавируса поможет тренировка рецепторов резкими запахами. Об этом рассказал врач-терапевт Сергей Леонов.
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Наука и техника , Сергей Леонов
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