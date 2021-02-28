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Российские учёные спрогнозировали потепление в Арктике на 20 градусов 

News.ru 19 минут назад
Арктике предрекли потепление на 20 градусов
Фото: pixabay.com
К концу текущего столетия среднегодовая температура воздуха в Арктике может повыситься на 20 градусов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики имени Г. И. Марчука РАН, доктор физико-математических наук Евгений Володин.
Он пояснил, что прогноз сделан на основе климатической модели, разработанной специалистами института. Она учитывает ряд факторов, включая рост уровня парниковых газов, грядущие изменения состояния океана, толщины морского льда, атмосферы в регионе.

Климатическая модель показывает, что наиболее сильное потепление произойдёт именно в Арктике. Если придерживаться пессимистического сценария , то к концу XXI века потепление в Арктике может достигнуть 20 градусов, — цитирует учёного ТАСС.

Он добавил, что предотвратить этот процесс не удастся, даже в случае принятия радикальных мер и снижения уровня выбросов парниковых газов до нуля. Правда, в такой ситуации потепление будет не столь интенсивным — температура воздуха в Арктике к концу века повысится только на два-три градуса.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за потепления и сокращения льдов в Арктике изменились пищевые предпочтения белых медведей. Животные, вынужденные приспосабливаться к новым условиям жизни, стали постепенно переходить от мяса тюленей к рыбе, грызунам и птице.
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Наука и техника , РАН , ИТАР-ТАСС
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