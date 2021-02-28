Первый спутник «Арктика-М» вышел на расчетную орбиту

Дмитрий Рогозин. Мониторинговый спутник "Арктика-М" вышел на орбиту, заявил РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса"

Он отметил, что специалисты установили связь с аппаратом.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с "Арктикой" стартовали с 31-й площадки Байконура в 9.55 по московскому времени. В 10.04 мск разгонный блок "Фрегат" с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Затем он вывел спутник на орбиту за счет трех включений маршевого двигателя.

Это первый российский космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Его масса — 2,2 тонны, расчетный срок службы — семь лет.

Спутник "Арктика-М" создавали для работы на высокоэллиптической орбите. Он будет решать задачи метеорологии, гидрологии, агрометеорологии. Для этого изделие оборудовали двумя многозональными сканирующими устройствами (МСУ-ГС), которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.

Кроме того, на "Арктику-М" установили гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ) для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратуру для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Российская мониторинговая орбитальная группировка в Арктическом регионе будет состоять из двух таких спутников. Это обеспечит круглосуточное всепогодное наблюдение поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023-м, еще трех спутников — в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025-го предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".

Это третий российский космический пуск в 2021-м, а всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов.