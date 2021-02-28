От Антарктики откололся айсберг размером с Нью-Йорк 

Ученые ожидали крупного разлома на шельфе Бранта много лет. Пока неизвестно куда дальше отправится айсберг, площадь которого составляет 1270 км 2.

Метеорологи в British Antarctic Survey (BAS) сообщают, что от ледяного шельфа Антарктики откололся айсберг, площадь которого больше, чем у Нью-Йорка или Лондона. Площадь айсберга, отколовшегося от ледяного шельфа Бранта, составляет 1 270 км2, глубина — 150 м. Рядом с местом разлома находится научно-исследовательская станция BAS, где обычно работает 12 человек — однако в зимний период на станции никого не было.

Ученые в BAS сообщают, что они ожидали разлома на ледяном шельфе Бранта в течение многих лет из-за того, что на леднике появлялось все больше трещин. В январе образовался большой разлом, который начала расширяться на километр каждый день. Благодаря системе GPS-наблюдений, эксперты могут получать точные данные о состоянии льда даже без персонала на метеорологической станции.

Ученые отметили, что пока нет оснований утверждать, что айсберг размером с мегаполис откололся из-за климатического кризиса. В BAS подчеркнули, что подобные разломы часто происходят на ледяных шельфах несмотря на то, что размер нового айсберга особенно велик. Специалисты пока не могут с точностью заявить, куда теперь отправится айсберг.

Plus-one.ru рассказывал, что в 2020 году от ледяного шельфа Антарктики откололся айсберг размером с Сан-Франциско — таких айсбергов в Антарктике не возникало за предыдущие два года. Однако новый айсберг с шельфа Бранта в несколько раз больше прошлогоднего по площади. Климатический кризис играет все большую роль в исчезновении ледников по всему миру. Недавно климатологи заметили, что таяние некоторых ледяных шельфов в Антарктике ускоряется быстрее, чем считалось.