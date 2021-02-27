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В WhatsApp появилась новая функция 

Майк Габриелян 2 часа назад
В WhatsApp появилась новая функция
Фото: ТАСС
В мессенджере WhatsApp появилась функция немых видео. Пользователи теперь могут удалить раздражающий звук, когда делятся видеозаписями в чатах. О новой функции пишет портал IXBT.
Чтобы сделать отправляемое видео беззвучным, надо нажать значок с перечеркнутым динамиком. Эта возможность доступна только тем, кто загрузил последнюю версию приложения.
При этом WhatsApp по-прежнему готовится ввести новые правила, согласно которым все данные пользователей будут передаваться в Facebook. Это произойдет после 15 мая. В случае отказа обновиться и принять новые правила, учётную запись удалят. Такой подход вызвал массовую критику у пользователей, однако компания не намерена отказываться от своих планов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в WhatsApp появилась «текстовая бомба».
В WhatsApp можно легко узнать, кто пересылает ваши сообщения
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