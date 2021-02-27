В WhatsApp появилась новая функция 

В мессенджере WhatsApp появилась функция немых видео. Пользователи теперь могут удалить раздражающий звук, когда делятся видеозаписями в чатах. О новой функции пишет портал IXBT

Чтобы сделать отправляемое видео беззвучным, надо нажать значок с перечеркнутым динамиком. Эта возможность доступна только тем, кто загрузил последнюю версию приложения.

При этом WhatsApp по-прежнему готовится ввести новые правила, согласно которым все данные пользователей будут передаваться в Facebook. Это произойдет после 15 мая. В случае отказа обновиться и принять новые правила, учётную запись удалят. Такой подход вызвал массовую критику у пользователей, однако компания не намерена отказываться от своих планов.