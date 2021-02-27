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Подтвердилась эффективность «Спутника V» против новых штаммов COVID-19 

News.ru и ещё 5 3 часа назад
Подтвердилась эффективность «Спутника V» против новых штаммов COVID-19
Фото: РИА Новости
Вакцина от нового коронавируса «Спутник V», разработанная в РФ, демонстрирует высокую эффективность против выявленных генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе британского и южноафриканского штаммов, рассказал журналистам 27 февраля 2021 года замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. По его словам, повторное введение препарата влияет на её качества.
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Эксперт связывает это с тем, что антитела, позволяющие организму распознавать аденовирусы, выступающие в вакцине носителями части генетического кода SARS-CoV-2, пропадают с 56-х суток после прививки. Сохранение этих антител в течение более длительного периода в теории может привести к снижению эффективности вакцины при её повторном введении, передаёт портал Reuters.

Недавнее исследование, проведённое центром им. Гамалеи в России, показало, что ревакцинация препаратом «Спутник V» показывает очень хороший результат против новых мутаций коронавируса, в том числе против штаммов из Соединённого Королевства и ЮАР, — отметил Логунов.

Он добавил, что векторные вакцины «подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах».
К настоящему моменту в РФ нет коронавируса, который бы принципиально отличался по набору мутаций от тех, что ранее были обнаружены в мире. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.
Специалист подчеркнул, что в РФ тщательно следят за распространением новых разновидностей COVID-19. Но пока абсолютное большинство мутаций, зарегистрированных в стране, носят нейтральный характер. Они не в состоянии ослабить эффект существующих вакцин от коронавируса, потому менять состав препаратов нет необходимости.
Как ранее писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция в течение ближайших двух лет может стать сезонным заболеванием. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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Наука и техника , Александр Горелов , Роспотребнадзор , Reuters , Великобритания , ЮАР
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