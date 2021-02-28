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Археологи в Помпеях обнаружили редкую находку 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 24 минуты назад
Колесницу с четырьмя колесами нашли в Помпеях
Фото: Archaeological Park of Pompeii
На месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. был погребен под пеплом вулкана Везувия, археологи обнаружили практически целую четырехколесную колесницу. Об этом сказано на сайте археологического парка Помпеи.
«Большая церемониальная колесница с четырьмя колесами вместе с железными деталями, красивыми украшениями из бронзы и олова» была найдена при раскопках загородной виллы к северу от древнего города Помпеи.

«Это чрезвычайно важное открытие для расширения наших знаний о древнем мире. Это церемониальная колесница, вероятно, называемая в некоторых источниках как Pilentum, которая применялась не для ежедневного использования и не как сельскохозяйственный транспорт, а для сопровождения во время праздников, парадов и процессий», — заявил врио директора парка Помпеи Массимо Осанна.

Ранее на месте исключительной находки археологи также обнаружили лошадь в упряжке и еще трех представителей семейства лошадиных.
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Наука и техника , Волгоградская Область , Италия , Неаполь , Помпеи
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