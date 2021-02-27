Ученые предупредили о приближающейся магнитной буре 

Весна для россиян начнется с магнитной бури. Солнечный ветер обрушится на Землю первого марта. О грядущем возмущении в магнитосфере сообщает российская Лаборатория рентгеновской астрономии солнца (ФИАН). Отмечается, что буря не будет сильной.

«1 марта ожидается магнитная буря уровня G1 (слабая). Уровень магнитного возмущения Кр=5», — говорится на сайте.

Георгий Гончаров, Геомагнитная буря типа Кр=5 — рядовое событие в астрономии. Она не опасна для людей. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН передает URA.RU.

«Если уровень магнитного возмущения Кр=8 или 9 — это повод для беспокойства. Сейчас минимум солнечной активности, поэтому таких сильных магнитных бурь не будет еще лет пять», — сказал Гончаров.

Ученые до сих пор не имеют единого мнения о том, насколько магнитные бури влияют на здоровье человека. Некоторые считают, что это влияние минимально, и во многом обусловлено психическими особенностями и самовнушением: часто метеозависимый человек чувствует себя плохо. лишь если ему заранее скажут о буре.

Бури напрямую связаны с солнечной активностью. Они вызываются возмущёнными потоками солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой.