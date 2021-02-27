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В США рекомендовали для применения вакцину Johnson & Johnson 

Lenta.ru 1 час назад
В США рекомендовали для применения вакцину Johnson&Johnson
Фото: Reuters
Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовали разрешить вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson для экстренного применения для людей от 18 лет и старше. Об этом сообщает CNN.
Препарат прошел расширенные клинические испытания, в которых приняли участие боле 44 тысяч человек в США, Южной Африке и Латинской Америке. Во всем мире его общая эффективность в предотвращении умеренных случаев COVID-19 составила 66 процентов. В США эта эффективность составила 72 процента, а эффективность в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 составила 85 процентов.
В случае, если FDA одобрит вакцину, она станет уже третьим доступным в США препаратом после вакцин от компаний Moderna, а также Pfizer/BioNTech. Вакцина от Johnson & Johnson — однокомпонентная, достаточно одной прививки.
Ранее президент США Джо Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов жителей страны. Президент уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата.
К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России, помимо «Спутник V», зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.
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Наука и техника , Наука , Джозеф Байден , Pfizer , Johnson & Johnson , США , ЮАР
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