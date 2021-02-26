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Космонавты закрыли на МКС люк в отсеке с трещиной 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Космонавты закрыли на МКС люк в отсеке с трещиной
Фото: NASA
Российские члены экипажа МКС закрыли люк в промежуточную камеру (ПрК) модуля "Звезда", где находится трещина. Об этом космонавт Сергей Рыжиков доложил специалистам Центра управления полетами (ЦУП) .

" [Люк] в ПрК закрыли", — сказал космонавт во время переговоров, которые транслируются на сайте NASA.

Он добавил, что давление в ПрК составляет 730 мм рт ст. Теперь космонавтам предстоит отслеживать давление в камере каждые четыре часа.
В среду в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что космонавты во вторник временно изолировали несколько возможных мест утечки воздуха. После этого российские члены экипажа открывали их, исследовали с помощью микроскопа и других приборов и вновь временно герметизировали.
Утром 15 октября 2020 года экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины — около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.
Ранее космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами, что размер первой трещины не изменился. В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что под подозрением есть еще одно место, которое может быть негерметичным. Для поиска утечки на корабле "Прогресс МС-16" на станцию был отправлен микроскоп. На следующей неделе планируется загерметизировать первую трещину.
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Комментарии
Наука и техника , Анатолий Иванишин , Владимир Соловьев , Сергей Рыжиков , ЦУП , ИТАР-ТАСС , Москва
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