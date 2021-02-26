Обнаружена комета-трансформер 

То троянец, то комета

Астрономы обнаружили комету-трансформер с помощью наземных телескопов и космических обсерваторий. Сначала объект с названием P/2019 LD2 (ATLAS) демонстрировал свойства троянского астероида Юпитера, а затем у него появился кометный хвост.

Комету P/2019 LD2 (ATLAS) открыли в июне 2019 года. Тогда учёные решили, что это троянец Юпитера. Но потом оказалось, что объект имеет хвост из газа и пыли. Радиус ядра кометы составляет от 0,2 до 1,8 километра.

В ноябре 2018 года комета стала активной, тогда она находилась на расстоянии 4,6 астрономических единицы от Солнца. Учёные предсказали, что примерно через два года объект встретится с Юпитером, а затем отправится во внутреннюю часть Солнечной системы. Через 500 тысяч лет комету может выбросить из Солнечной системы. Тогда она станет межзвёздной.