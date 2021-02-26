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WhatsApp добавил полезную функцию при отправке видео 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
WhatsApp добавил полезную функцию при отправке видео
Фото: РИА Новости
В мессенджере WhatsApp появилась новая полезная функция. Теперь при отправке видео можно прямо в приложении убрать его звук.
Чтобы сделать это, достаточно нажать на значок отключения звука, прежде чем отправить ролик. О нововведении стало известно из описания приложения WhatsApp в магазине Play Store. То есть после обновления опция должна быть доступна. Но, может быть, придётся подождать какое-то время до апдейта.
В редакторе видео WhatsApp можно увидеть маленькую иконку громкоговорителя под таймлайном. Кнопка отключения звука появляется вне зависимости от того, записывалось видео в WhatsApp или нет. То есть это работает, даже когда пользователь делится роликом из другого приложения, в том числе из камеры.
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