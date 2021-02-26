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Обнаружен новый способ образования чёрных дыр 

Ferra.ru 1 час назад
Обнаружен новый способ образования чёрных дыр
Фото: Ferra.ru
Считается, что чёрные дыры образуются из бывших очень массивных звёзд. Однако формирование сверхмассивных чёрных дыр пока остаётся загадкой, поскольку некоторые из них образовались спустя слишком небольшое время после Большого взрыва. Учёные рассказали, как они могли появиться.
Идея принадлежит команде европейских и южноамериканских астрономов. Исследователи пояснили, что большая часть массы галактик приходится на тёмную материю. Как следует из её названия, данный вид материи невозможно увидеть.
Учёные считают, что чем ближе к центру галактики, тем больше становится концентрация тёмной материи. Тут она может формировать стабильное «ядро», а в случае, если плотность тёмной материи достаточна, она может коллапсировать с образованием чёрной дыры. Эта модель подходит для объяснения появления сверхмассивных чёрных дыр в молодой Вселенной.
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