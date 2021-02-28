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Apple может выпустить iPhone без разъёмов 

Ferra.ru и ещё 1 58 минут назад
Apple может выпустить iPhone без разъёмов
Фото: Ferra.ru
Стало известно, что Apple работает над решением, которое позволит восстанавливать данные с iPhone без разъёмов. Это может значить, что компания намерена выпустить такой смартфон.
Сейчас пользователи iPhone могут подключиться к компьютеру с помощью кабеля Lightning-USB и восстановить утраченные данные. Однако как это сделать на смартфоне без разъёмов?
Придуманная Apple функция называется Internet Recovery. Пользователю нужно перевести свой смартфон в режим recovery, в котором запускается опция трансляции Internet Restore, а устройство появляется в iTunes/Finder. Затем iPhone покажет подсказки, которым надо следовать для восстановления данных. Также Apple рассматривает автоматический перевод смартфона в Internet Recovery.
Сейчас компания тестирует этот метод, но пока его скорость относительно низкая.
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Наука и техника , Apple
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