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Huawei создаст собственный язык программирования 

Ferra.ru 1 час назад
Huawei создаст собственный язык программирования
Фото: Ferra.ru
Стало известно, что Huawei пытается войти в еще одну сферу — программирование. В частности, китайский производитель намерен создать собственный язык программирования.
Об этом стало известно благодаря патенту, который был подан компанией. Так, в соответствующей заявке сообщается название грядущего языка — Cangjie, что на русском звучит как «Цанцзе». Отмечается, что этим словом обозначается также способ ввода китайских иероглифов, который получил свое название в честь придворного историографа мифического императора Хуан Ди — Цан Цзе Сообщается, что представители китайского гиганта уже довольно продолжительное время ведут работу над реализацией Cangjie. Более того, по словам источников, Huawei уже в 2021 году представит свой собственный язык программирования.
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