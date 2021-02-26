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Российский магазин провалил старт продаж новых видеокарт NVIDIA 

Ferra.ru 1 час назад
Российский магазин провалил старт продаж новых видеокарт NVIDIA
Фото: Ferra.ru
Российская торговая сеть DNS признала, что старт продаж новой видеокарты NVIDIA RTX 3060 закончился провалом. Новинку раскупили ещё до появления в каталоге товаров из-за бага интернет-магазина.
Речь идёт о баге с синхронизацией баз и конфигуратором. Продажи начали раньше запланированного, чтобы данные успели синхронизироваться и появились во всех регионах одновременно. Но оказалось, что конфигуратор ПК в интернет-магазине DNS реагирует на изменения базы мгновенно. В итоге видеокарту раскупили через конфигуратор ещё до того, как она появилась в каталоге товаров.
Помимо этого представители DNS назвали ещё несколько причин провала. К ним отнесли неудачное время релиза, которые выпало на ночь во многих регионах, массовые заказы от одних и тех же людей, низкую цену новинки, привлекательную для перекупщиков. Если DNS предлагала RTX 3060 за 45-50 тысяч людей, то другие магазины — за 70 тысяч рублей и более.
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