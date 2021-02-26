Российский магазин провалил старт продаж новых видеокарт NVIDIA 

Российская торговая сеть DNS признала, что старт продаж новой видеокарты NVIDIA RTX 3060 закончился провалом. Новинку раскупили ещё до появления в каталоге товаров из-за бага интернет-магазина.

Речь идёт о баге с синхронизацией баз и конфигуратором. Продажи начали раньше запланированного, чтобы данные успели синхронизироваться и появились во всех регионах одновременно. Но оказалось, что конфигуратор ПК в интернет-магазине DNS реагирует на изменения базы мгновенно. В итоге видеокарту раскупили через конфигуратор ещё до того, как она появилась в каталоге товаров.