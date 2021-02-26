«ВКонтакте» начнёт блокировать угрозы в комментариях 

«ВКонтакте» представила новый инструмент для администраторов сообществ, который позволит им блокировать угрозы в комментариях. В основе фильтра лежит нейросеть. Опция уже стала доступна владельцам 50% пабликов, а скоро появится у всех.

Алгоритмы «ВКонтакте» уже умеют определять прямые угрозы, в том числе пожелания смерти, обещания причинить вред здоровью и угрозы расправы. В будущем инструмент научат обнаруживать и травлю по национальной или религиозной принадлежности.

Из пресс-релиза компании следует, что администраторы сообществ могут восстановить отфильтрованные сообщения. Но тестовый запуск показал, что отсеянные комментарии возвращают только в 1% случаев.