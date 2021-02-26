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Москва

Huawei опровергла сообщения о планах начать производство электромобилей 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Huawei опровергла планы о начале производства электромобилей
Фото: Reuters
Китайская компания Huawei опровергла появившиеся в СМИ сообщения о планах заняться производством электромобилей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"Huawei не является производителем автомобилей. Однако через ИКТ мы стремимся стать поставщиком цифровых и новых компонентов для автомобилей, что позволит производителям создавать более совершенные транспортные средства", — указали в пресс-службе, добавив, что "никаких изменений в стратегии нет".

Речь идет о поставках автомобильным компаний умных решений, нацеленных на внедрение технологий беспилотного вождения, облачных сервисов и интернета вещей для транспортных средств.
В китайских и зарубежных СМИ в последнее время часто циркулирует информация о том, что из-за введенных США и рядом других западных стран санкций Huawei планирует изменить стратегию своего развития и переключить основной фокус внимание с мобильных устройств на другие направления. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники также сообщило о планах компании начать производство электромобилей под своим брендом. По их сведениям, Huawei ведет переговоры с рядом автопроизводителей КНР, среди них — Changan Automobile и BluePark New Energy Technology, дочерняя структура холдинга BAIC.
Согласно предварительным данным, опубликованным порталом Yicai Global, в 2020 году доходы Huawei составили $136,7 млрд долларов, что на 11,2% больше в годовом исчислении, а прибыль выросла на 10,4%, до $9,9 млрд Журнал Hurun (китайский аналог Forbes) назвал Huawei самой сильной и конкурентоспособной компанией — производителем бытовой электроники КНР в 2020 году.
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Наука и техника , Forbes , Reuters , США
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